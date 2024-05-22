علامة في عينك تدل على انسداد شرايين القلب.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

انسداد الشرايين حالة تحدث عندما تصبح الشرايين، وهي الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى بقية الجسم، ضيقة أو مسدودة.

ووفقا لما جاء عبر صحيفة mayoclinic، يمكن أن يحدث هذا بسبب تراكم اللويحات، وهي رواسب دهنية تتكون على جدران الشرايين.

يمكن أن يكون لانسداد الشرايين عدد من العواقب الخطيرة، كالتالي:

نوبة قلبية تحدث عندما يتم انسداد الشريان الذي يغذي عضلة القلب.

السكتة الدماغية تحدث كذلك عند انسداد الشريان الذي يغذي الدماغ.

مرض الشريان المحيطي يحدث عندما يتم انسداد الشرايين التي تنقل الدم إلى الساقين والقدمين.

أعراض انسداد الشرايين

ألم في الصدر يُعرف أيضًا باسم الذبحة الصدرية، ويمكن أن يكون علامة على انسداد الشرايين التاجية.

ضيق في التنفس، يمكن أن يكون علامة على انسداد الشرايين التاجية أو السكتة الدماغية.

الدوخة أو الإغماء، يمكن أن يكون علامة على انسداد الشرايين التاجية أو السكتة الدماغية

خدر أو ضعف في جانب واحد من الجسم

صعوبة في التحدث أو فهم الكلام

فقدان الرؤية في إحدى أو كلتا العينين

هل الرجال أكثر عرضة لانسداد الشرايين أم النساء؟

الرجال أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين من النساء، ولكن تصبح النساء أكثر عرضة بعد انقطاع الطمث.

يعد التدخين أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

عوامل تزيد خطر الإصابة بانسداد الشرايين

قد يكون ارتفاع ضغط الدم عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ارتفاع نسبة الكوليسترول: عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

داء السكري: يُعد عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

السمنة: عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

طرق الوقاية من انسداد الشرايين

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

الحفاظ على نسبة الكوليسترول في الدم تحت السيطرة.

الحفاظ على مستوى سكر الدم تحت السيطرة (إذا كنت مصابًا بداء السكري).

الحفاظ على وزن صحي.