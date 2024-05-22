ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروبات غازية على معدة فارغة؟.. مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

المشروبات الغازية أو الصودا، من أكثر المشروبات التجارية استهلاكا حول العالم، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك حين شربها؟

تهيج المعدة

الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، يقول إن المشروبات الغازية تحتوي على ثاني أكسيد الكربون، الذي قد يسبب تهيجا في بطانة المعدة، ما قد يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ، وآلام المعدة، والتجشؤ، وحرقة المعدة.

إعاقة امتصاص العناصر الغذائية

وأضاف لـ"الخليج 365" أن الحموضة الموجودة في المشروبات الغازية قد تتفاعل مع بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد والكالسيوم، ما يجعلها أقل امتصاصًا من الجسم.

وتحتوي المشروبات الغازية على كمية عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

رغم أن المشروبات الغازية سائلة، إلا أنها لا تُرطب الجسم بنفس الطريقة التي تُرطب بها الماء.

قد تُسبب المشروبات الغازية الجفاف، لأنها تُسبب زيادة في التبول.

يرتبط تناول المشروبات الغازية بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

ينصح بشرب الماء أو المشروبات الصحية الأخرى، مثل عصير الفاكهة الطبيعي أو الشاي الأخضر، على معدة فارغة بدلاً من المشروبات الغازية.