3 علامات تدل على الإصابة بسرطان الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سرطان الجلد عدو خفي قد يهدد الجميع، ينمو بصمت في خلايا الجلد، تاركًا وراءه ندوبًا قد تكون قاتلة إن لم ننتبه ونبادر إلى علاجه، وفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline.

ما هو سرطان الجلد؟

نمو غير طبيعي لخلايا الجلد، يحدث غالبًا نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، ولكن قد ينشأ أيضًا في مناطق تقل فيها التعرض للشمس.

سرطان الجلد قد يكون خطيرًا للغاية، خاصةً إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرًا، ففي مراحله المتقدمة، قد ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يهدد حياة المريض.

ماذا يسبب سرطان الجلد؟

التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة

أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) هي السبب الرئيسي لسرطان الجلد، وكلما زاد التعرض لهذه الأشعة، زاد خطر الإصابة بالمرض.

وجود شامات



بعض أنواع الشامات، خاصةً الشامات غير المتماثلة أو متعددة الألوان، قد تكون أكثر عرضة للتحول إلى سرطان الجلد.

ضعف الجهاز المناعي

يعد ضعف الجهاز المناعي من عوامل الخطر لسرطان الجلد.

بعض الأدوية

قد تزيد بعض الأدوية، مثل الأدوية المثبطة للمناعة، من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ما هي أعراض سرطان الجلد؟

تغيرات في الشامات مثل التغيرات في الشكل أو الحجم أو اللون أو الحواف.

ظهور تقرحات جديدة أو آفات جلدية غير قابلة للشفاء.

تغيرات في لون أو مظهر البشرة.

كيف يتم تشخيص سرطان الجلد؟

يتم تشخيص سرطان الجلد عن طريق فحص الجلد من قبل طبيب الأمراض الجلدية، ويتم إجراء خزعة من المنطقة المصابة لتأكيد التشخيص.

ما هو علاج سرطان الجلد؟

يعتمد علاج سرطان الجلد على نوعه ومرحلة تقدمه، وتشمل خيارات العلاج ما يلي:

العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد، حيث يتم إزالة الورم الجلدي.

يستخدم العلاج الإشعاعي لقتل خلايا السرطان باستخدام أشعة عالية الطاقة.

يستخدم العلاج الكيميائي أدوية لقتل خلايا السرطان في جميع أنحاء الجسم.

يساعد العلاج المناعي جهاز المناعة على مهاجمة خلايا السرطان.

نصائح للوقاية من سرطان الجلد

استخدام واقٍ من الشمس بانتظام

ارتدِ ملابس واقية من الشمس

تجنب التعرض للشمس خلال ذروة أشعة الشمس

انتبه للشامات والآفات الجلدية الأخرى

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