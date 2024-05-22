طفل يبتلع جسم غريب عن طريق الخطأ.. والموز ينقذ حياته - ما القصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

نجا طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بأعجوبة بعد ابتلاعه قلم رصاص بطول 10 سم عن طريق الخطأ، في حادثة غريبة أثارت دهشة الأطباء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم تظهر أي أعراض جانبية على الطفل بعد مرور 24 ساعة على الحادث.

يُذكر أن الطفل انتظر 4 ساعات بعد ابتلاعه للقلم قبل التوجه إلى الطبيب، الذي لم يتمكن من تحديد سبب ابتلاعه للقلم أو ما إذا كان قد فعل ذلك من قبل.

وأشار الأطباء إلى أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها، حيث لم يسبق لهم أن واجهوا حالة مشابهة.

وكشفت فحوصات الأشعة السينية لصدر وبطن الطفل عن وجود قلم رصاص عالق في معدته، لذا أخبره الطبيب بالإكثار من السوائل، ، ولم يسمحوا له بتناول أي شيء سوى الموز لتسهيل عملية إزالة القلم من أمعائه.

أظهرت الأشعة السينية لاحقا أن قلم الرصاص تحرك من المعدة ليصل إلى "اللفائفي الأعوري"، وهو صمام عضلي يفصل بين الأمعاء الدقيقة والغليظة.

لكن، تمكن الأطباء من استخراج القلم كقطعة واحدة من جسم الطفل، وأكد فحص لاحق خلو جهازه الهضمي من أي أثر للجسم الغريب.

غادر الطفل المستشفى في اليوم التالي دون الحاجة إلى أي متابعة طبية.

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