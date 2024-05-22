لماذا يعاني البعض من الإسهال بعد تناول البطيخ..؟ حسام موافي يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البطيخ من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة التي يحب الكثير تناولها في فصل الصيف، وذلك لما يقدمه من فوائد صحية للجسم، لكن يخشى البعض استهلاكه ظنا منهم أنه يسبب الإصابة بالإسهال.

في هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن الإسهال 3 أنواع ويحدث نتيجة الإصابة بميكروب في الأمعاء، أو عندما تُفرز الأمعاء كمية زائدة من الماء، بالإضافة إلى، دخول مادة غير قابلة للامتصاص إلى المعدة.

وتابع خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي "سيد علي"، والمذاع على قناة "الحدث اليوم" أن يستقر الطعام في الأمعاء لفترة أطول من 48 ساعة عند الإصابة بالإمساك، ما يؤدي إلى صعوبة في التبرز، بينما في حالة الإسهال، يمر الطعام عبر الأمعاء بسرعة كبيرة، في أقل من 6 ساعات، ما ينتج عنه براز مائي متكرر.

وأوضح "موافي" أن الإفراط في تناول البطيخ يؤدي إلى خلل في "الضغط الأسموزي" داخل الجسم، ما ينتج عنه زيادة في حركة الأمعاء وحدوث الإسهال.

ونصح بتناول البطيخ باعتدال دون إفراط، لتجنب المضاعفات الصحية.

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