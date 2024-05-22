الأسود يليق بها.. صبا مبارك بإطلالة أنيقة في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها عدة صور لها، من مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته رقم 77، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت صبا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بأنه بقصة "الهاف ستومك" ومزينا بالتطريزات.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم.

وانطلق اليوم 14 مايو 2024 فعاليات مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77 التي تستمر من 14 حتى 25 مايو.

وحرصت نجمات الفن العالمي على الظهور بإطلالات أنيقة خلال حضورهن مهرجان كان السينمائي.