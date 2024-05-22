جذابة.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها ، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته رقم 77، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين مرتدية فستانا طويلا باللون الأزرق بقصة "الكب" مزينا ببعض التطريزات.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختات أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق، وخاتم، إضافة إلى ساعة يد.

وانطلق اليوم 14 مايو 2024 فعاليات مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77 التي تستمر من 14 حتى 25 مايو.

وحرصت نجمات الفن العالمي على الظهور بإطلالات أنيقة خلال حضورهن مهرجان كان السينمائي.