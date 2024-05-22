احذر.. علامة تظهر في الحر تكشف وجود مشكلة بالقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع ارتفاع درجة الحرارة، تزداد أيضًا قابلية التعرض للمخاوف الصحية المختلفة، وخاصة الضعف والتعب.

غالبًا ما تُعزى هذه الأعراض إلى الطقس فقط، ولكن قد تعود أيضا إلى عدم انتظام ضربات القلب.

يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما تتعطل النبضات الكهربائية التي تنسق نبضات قلبك، ما يتسبب في نبض قلبك بشكل غير منتظم، بحسب timesofindia.

يمكن أن تحاكي أعراض بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب أعراض ضربة الشمس، ما يؤدي إلى احتمال التشخيص الخاطئ أو تأخير العلاج.

أعراض مثل الخفقان، وعدم الراحة في الصدر، وحتى نوبات الإغماء - وكلها شائعة في عدم انتظام ضربات القلب - يمكن بسهولة الخلط بينها وبين الإرهاق المرتبط بالحرارة، ولذلك، هناك حاجة لتعزيز الوعي حول هذا الأمر لضمان العلاج في الوقت المناسب.

في حين أن البقاء رطبًا يمكن أن يخفف من أعراض الإنهاك الحراري، إلا أنه لا يمكنه معالجة مشاكل القلب الأساسية.

لذلك، يجب على أي شخص يعاني من الضعف والتعب في الطقس الحار أن يطلب الرعاية الطبية لإجراء تقييم شامل.

قد يشمل هذاتخطيط كهربية القلب(ECG أو EKG) لمراقبة النشاط الكهربائي للقلب، مخطط صدى القلب لتقييم بنية القلب ووظيفته، وغيرها من الفحوصات المتخصصة التي ينصح بها الطبيب.

من المهم أيضًا أن ندرك أن درجات الحرارة المرتفعة لا تشكل خطرًا للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة فحسب؛ يمكنها أيضًا تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة.

تشير الأبحاث إلى وجود علاقة مثيرة للقلق بين الحرارة الشديدة ومعدلات الوفيات القلبية الوعائية.

عندما تصل درجات الحرارة إلى مستويات مثيرة للقلق، يرتفع بشكل كبير خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا يؤكد أهمية التدابير الاستباقية لحماية صحة القلب أثناء موجات الحر.

في حين أنه من الضروري الالتزام بالعلاجات الموصوفة والموصى بها من قبل الطبيب للأفراد الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، إلا أن هناك خطوات استباقية يمكن اتخاذها لتقليل خطر تفاقم المرض خلال فصل الصيف.

يعد الحد من الأنشطة الخارجية خلال ساعات ذروة الحرارة، والحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ، وارتداء الملابس المناسبة من الاحتياطات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لديهم تاريخ من مشكلات في القلب أو يعانون من أعراض مقلقة، من المهم عدم تجاهلها باعتبارها مجرد آثار للطقس، من الضروري طلب المشورة الطبية السريعة لاستبعاد أي حالات مزمنة خطيرة.

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