خطفت الأنظار.. هيفاء وهبي تتألق بلوك جذاب في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة ناعمة، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته رقم 77، وذلك عبر عدة صور شاركتها عبر خاصية "استوري" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت هيفاء فستانا طويلا باللونين الأسود والبينك، مكشوفا عند منطقة الصدر.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وقفازات باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختات أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة.

وانطلق اليوم 14 مايو 2024 فعاليات مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77 التي تستمر من 14 حتى 25 مايو.

وحرصت نجمات الفن العالمي على الظهور بإطلالات أنيقة خلال حضورهن مهرجان كان السينمائي.