5 طرق سحرية لبدء يومك بمزاج جيد.. وداعا للكسل والطاقة السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

قد يعاني البعض من صعوبة في الاستيقاظ بنشاط وحيوية، وتسيطر عليه مشاعر سلبية فور فتح عينيه، وتوجد حلول بسيطة وفعالة لبدء يومك بمزاج إيجابي يساعد على الاستمتاع بالحياة ويوم جميل مليء بالفرح والسعادة.

ووفقًا لموقعي "هيلثي"، "هيلث لاين" المعني بالصحة 5 حلول لاستيقاظ بمزاج جيد وبدأ يوم سعيد.

1- النوم الكافي

عليك أن تحرص على روتين نوم صحي والحصول على 7 - 8 ساعات من النوم كل ليلة، وحاول النوم والاستيقاظ في معادك كل يوم، حتى في أيام العطلات الأسبوعية.

2- ممارسة أنشطة مريحة

يمكنك ممارسة أنشطة مريحة قبل النوم وخلق بيئة نوم مريحة وجعل غرفتك مظلمة ذات إضاءة خفيفة وباردة ذات رائحة منعشة.

3- تجنب الكافيين

عليك الابتعاد عن الكافيين قبل النوم لأن هذه المواد تمنع النوم بعمق، كما يجب استبدالها بمشروبات تساعد على الاسترخاء، مثل الحليب واليانسون وشاي الأعشاب، والقراءة والاستحمام بمياه دافئة.

4- تناول وجبة إفطار صحية

يمكنك منح جسمك نشاط وحيوية عند الاستيقاظ على ضوء الشمس، وتناول وجبة فطار صحية مليئة بالبروتين والألياف.

5- الاستماع للموسيقى المبهجة

يمكن للموسيقى أن ترفع من معنوياتك وتجعلك سعيد، وتفكر في الأشياء بشكل إيجابي، والشعور بالامتنان تجاها.

بعض النصائح الأخرى لبداية اليوم بنشاط

تناول نظام غذائي متزن.

ابدأ يومك بابتسامة.

اشرب الكثير من الماء.

مارس الرياضة بانتظام.

قلل التوتر.

المشي في الشمس والجلوس يوميا 30 دقيقة.

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