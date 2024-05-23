رجل أعمال يقبل قدم زوجته في حفل الزفاف.. ما قصتهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجل أعمال يقبل قدم زوجته، ما أثار تساؤلات عن السبب وراء ذلك، وأظهر مقطع فيديو على يوتيوب السر وراء ذلك وأبرز المعلومات عن العروس.

سبب الزواج

قال العريس إن زوجته تستحق أكثر ذلك، والسبب أنها طلبت منه الزواج بطريقة خطفت قلبه، قائلة: "ممكن لو سمحت بعد إذنك تتزوجني".

ليرد عليها: "وربي وما أعبد لاتجوزك وأعملك فرح مش هيتعمل في الدنيا، ولا تيجي بنت من بعدك تعرف تفرح نفس الفرحة".

وأظهر مقطع الفيديو الحب المتبادل بين الزوجين، والتفاهم المشترك بينهما رغم كبر السن، وعلق العريس على مقولة "تطلع تريند" أن الهدف ليس التريند ولكن تعليم الأجيال القادمة معني الحب والتفاهم والاحترام بين الشريكين.

أبرز المعلومات عن العروس التي ظهرت، وفق حديثهما في الفيديو المتداول:

اسمها سوزان غزلان.

جنسيتها سورية.

تبلغ من العمر 40 عاما.

تقيم في مصر منذ عامين.

رجل الأعمال هو الزوج الثالث بالنسبة لسوزان غزلان.

زوجها يبلغ من العمر 60 عاما.

وفي الختام، علقت سوزان غزلان على لقطة تقبيل زوجها قدميها قائلة: "كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس ملامة وحيرة مش أكتر، اتجوزته علشان صدقه وحنيته".

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