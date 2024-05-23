واقعة نادرة.. رئيس الوزراء البريطاني السابق يتسوق من متجر شعبي ويستقل سيارة نقل عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة ونادرة، ظهر رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وهو يتسوق من أحد المتاجر الشعبية، ويستقل سيارة نقل عام.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، وثق زوجان لحظة ظهور بوريس جونسون في أحد المتاجر الشعبية التي تقدم تخفيضات على البضائع العالمية.

بوريس جونسون كان يرتدي ملابس صيفية كاجوال ويدفع ثمن مشترياته من متجر "بي أند أم" في حي ديدكوت بأوكسفوردشاير.

وأبدى الزوجان اندهاشهما من تسوق جونسون من المتجر الشعبي، ومغادرته مستقلا سيارة نقل عام خضراء.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها بوريس بطريقة "شعبية"، إذ ظهر عندما كان رئيسا للحكومة، يشتري اللحوم المبردة في "مارك أند سبنسر" في 2021.

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