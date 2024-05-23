ذكي ومتنمر.. أسرار وصفات لا تعرفها عن مواليد برج الجوزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يبدأ الاحتفال بمواليد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، ويوجد العديد من الأسرار والخفايا والصفات لا يعرفها كثيرون، وفقا لما كشفته خبيرة الأبراج والفلك هالة عمر في فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

مميزات برج الجوزاء

يتميز بقدرته على التواصل مع الآخرين، وذلك لامتلاكه مخارج ألفاظ واضحة جدا.

سرعة البديهة.

الذكاء الشديد والتركيز.

القدرة على ربط وترتيب الأحداث مع بعضها البعض.

الدبلوماسية الشديدة.

عيوب برج الجوزاء:

هوائي ومتغير المشاعر.

النسيان.

التقصير في إنجاز مهام العمل في بعض الأحيان.

الوحدة.

التنمر على الأصدقاء.

كثرة الحركة.

متقلب المزاج.

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