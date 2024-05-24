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3 وصفات من جل الصبار للقضاء على مشاكل البشرة والشعر.. «هترجعي شباب تاني»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

جل الصبار

يمكن إعداد بعض مستحضرات التجميل في المنزل، بمكونات طبيعية مثل جل الصبار، ويكون لها نتائج فعالة، تغني عن شراء بعض الأدوية والمستحضرات باهظة الثمن، مثل إعداد تونر للبشرة في خطوات بسيطة.

يمكن إعداد بعض الوصفات التجميلية، باستخدام جل الصبار، بحسب موقع  style.

تونر للبشرة

المكونات:

  • كمية من جل الصبار.
  • 2 ملعقة ماء ورد.
  • 3 ملعقة كبيرة من المياه.
  • بخاخ أو زجاجة حسب المتوفر.

الطريقة:

يمكن إعداد تونر للبشرة باستخدام جل الصبار، بتحضير وعاء ووضع كمية من جل الصبار، و2 ملعقة ماء ورد، و3 ملعقة كبيرة من المياه، ويتم الخلط جيدًا حتى تندمج المكونات، ويوضع الخليط في الزجاجة البخاخة، ويستخدم كتونر للبشرة، ولكن بعد تنظيفها جيدًا من المياه.

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إزالة الحبوب الصغيرة

المكونات:

  • 2 ملعقة جل صبار.
  • القليل من معجون الأسنان.

الطريقة:

في وعاء صغير توضع 2 ملعقة جل صبار، والقليل من معجون الأسنان، ويتم الخلط جيدًا حتى تندمج المكونات، وبفرشاة أسنان يمكن توزيع الخليط على أي حبوب في الوجه، ويترك لمدة من 10 دقائق حتى ربع ساعة، ثم يمسح الخليط ويكرر الوصفة مرة أو مرتين كحد أقصى في الأسبوع.

ترطيب الشعر

المكونات:

  • كمية من جل الصبار.
  • 3 ملعقة كبيرة عصير جزر.

الطريقة:

في وعاء توضع كمية من جل الصبار، و3 ملعقة كبيرة عصير جزر، وتخلط المكونات جيدًا، ثم توزع بفرشاة على الشعر، والمداومة على هذه الوصفة تؤدي إلى ترطيبه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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