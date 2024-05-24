هذا ما يحدث لجسمك عند تناول مشروبات غازية مع البيض.. هل تقلل من فوائده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، يقول لـ"الخليج 365" إن تناول البيض مع المشروبات الغازية من الممارسات الشائعة، خاصةً في وجبة الإفطار، موضحا تأثير تلك العادة على الصحة وهل هي صجية أم لا.

ما فوائدها ومخاطرها؟

التأثير على امتصاص الكالسيوم:

تشير بعض الخرافات إلى أن تناول المشروبات الغازية مع البيض يُعيق امتصاص الكالسيوم من البيض، لكن، لا يوجد دليل علمي

تحتوي المشروبات الغازية على كمية قليلة من الفوسفور، وهو عنصر غذائي يُمكن أن يُقلّل من امتصاص الكالسيوم ، إذا تم تناوله بكميات كبيرة، ومع ذلك، فإن الكمية الموجودة في المشروبات الغازية، لا تُشكّل خطرًا كبيرًا على امتصاص الكالسيوم.

التأثير على الهضم:

يعتقد البعض أن تناول المشروبات الغازية، مع البيض يُمكن أن يُسبب اضطرابات هضمية، مثل عسر الهضم والانتفاخ، ولكن، لا يوجد دليل علمي قاطع يُؤكّد على هذا الادعاء.

ويمكن أن تسبب المشروبات الغازية، بعض الاضطرابات الهضمية، لدى بعض الأشخاص، خاصةً الذين يعانون من حساسية تجاه الكربونات أو حمض الفوسفوريك، لا يُمكن تعميم هذا التأثير على جميع الأشخاص.

التأثير على صحة القلب

الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية، يُمكن أن يُؤثّر سلبًا على صحة القلب، من خلال زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، يُنصح بتقليل استهلاك المشروبات الغازية بشكل عام، للحفاظ على صحة القلب.

التأثير على صحة الأسنان

المشروبات الغازية غنية بالسكريات، والأحماض، مما يُمكن أن يُؤدّي إلى تسوس الأسنان، يُنصح بشطف الفم بالماء، بعد تناول المشروبات الغازية، للتقليل من تأثيرها على الأسنان.

اقرأ أيضًا

لماذا يعاني البعض من الإسهال بعد تناول البطيخ..؟ حسام موافي يكشف

هذا ما يحدث لقلبك وضغط الدم عند شرب الشاي.. مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروبات غازية على معدة فارغة؟.. مفاجأة صادمة

مواليد 4 أبراج احذر عصبيتهم.. اتق شر الحليم إذا غضب

كوارث.. ليلى عبد اللطيف تكشف توقعات صادمة يشهدها العالم الفترة القادمة