تحذير خطير للرجال من ارتداء ملابس داخلية ضيقة.. هل تصل أضرارها إلى العقم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - طلق الدكتور أرتور بوجاتيريوف أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، تحذيرًا للرجال من مخاطر ارتداء الملابس الداخلية الضيقة، مُؤكّدًا على أنها تُشكل خطرًا على صحتهم.

وأوضح الطبيب أن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة، يُؤدّي إلى ارتفاع درجة حرارة منطقة الأعضاء التناسلية، مما يُخلق بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة Gazeta.Ru جيشير الأخصائي إلى أنه من أجل الأداء الطبيعي للخصيتين، يجب أن تكون درجة حرارتهما أقل من درجة حرارة الجسم، ولهذا السبب تقع خارج الجسم. أي يجب أن تكون درجة حرارة أعضاء كيس الصفن بين 32 و 34 درجة.

ويقول: "يؤدي ارتداء الملابس الداخلية الضيقة، إلى ارتفاع درجة حرارة الخصيتين، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون. وعند ارتداء الملابس الداخلية الضيقة مع نمط الحياة الخامل، يمكن أن تتطور دوالي الخصية - توسع وركود الدم في الضفيرة الوريدية حول الخصية. وعلى خلفية هذه الحالة، مع مرور الوقت، قد تبدأ الخصية بالضمور، وتتدهور مؤشرات تحليل الحيوانات المنوية، وقد يتطور الأمر إلى العقم والعجز الجنسي".

وينصح الطبيب الرجال بارتداء سراويل قصيرة كالتي يرتديها الملاكمون، وهي الأفضل عند ممارسة الرياضة أو النشاط البدني ونمط حياة نشط.

ويقول: "يجب أن تتذكر دائما، أن النوم بسراويل قصيرة وتحت غطاء، قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كيس الصفن، ما يؤثر سلبا في عملية إنتاج الحيوانات المنوية. أما عندما يكون كيس الصفن حرا وغير مضغوط، يتحسن تدفق الدم في الخصيتين".

وينصح الطبيب الرجال بارتداء سراويل قصيرة كالتي يرتديها الملاكمون، وهي الأفضل عند ممارسة الرياضة أو النشاط البدني ونمط حياة نشط.

ويقول: "يجب أن تتذكر دائما، أن النوم بسراويل قصيرة وتحت غطاء، قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كيس الصفن، ما يؤثر سلبا في عملية إنتاج الحيوانات المنوية. أما عندما يكون كيس الصفن حرا وغير مضغوط، يتحسن تدفق الدم في الخصيتين".

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