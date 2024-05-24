في هذه الحالة احذر تناول البيض- خطر خفي على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البيض يحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية، ما يسهم في امتصاص العناصر الغذائية وإصلاح الأنسجة، كما أنه غني بفيتامين ب والحديد والزنك والسيلينيوم والكولين، ما يساعد على دعم وظائف المخ.

ونظرا لأن البيض يحتوي على المزيد من الكوليسترول، يجب على الأشخاص تجنب تناوله خوفا من ارتفاع نسبته، وفق ما ذكر موقع "healthdigest".

وبالرغم من فوائده يجب الابتعاد عن تناول البيض إذا كنت تعاني من الإمساك.

وهذا لا يعني أن البيض يسبب الإمساك، ولكن الإكثار منه دون إضافة أي أطعمة أخرى أثناء فقدان الوزن قد يسهم في الإصابة بالإمساك، ويمكن أن يساعد البروتين الموجود فيه على الشعور بالشبع، لذلك قد لا ترغب في تناول أطعمة أخرى معه خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

ويؤدي فقدان الوزن بسرعة إلى نقص الألياف في الجسم، إذ تعمل الألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان معا لتحفيز الأمعاء وإضافة حجم كبير إلى البراز وتسهيل مروره.

وحتى إذا كنت تتناول البيض مع أطعمة أخرى، فإن هذا الدمج يمكن أن يسبب الإمساك.

وإذا كنت تحصل على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي، فإن تناول بعض الأدوية، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، وإهمال تناول الماء فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالإمساك.

وغالبا ما يكون الإمساك شائعا لدى كبار السن، خاصة إذا كانوا يعانون من مرض السكري أو باركنسون.

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