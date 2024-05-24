ماذا يحدث عند تناول الثوم على الريق؟.. تأثيرات مذهلة على الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يشتهر الثوم بفوائده الصحية المتعددة، واستخدم تقليديًا في الطب الشعبي لعلاج مختلف الأمراض.

في الآونة الأخيرة، ازداد الاهتمام بتناول الثوم على معدة فارغة،

بوجود فوائد صحية إضافية لهذه الطريقة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الثوم غني بمضادات الأكسدة وهو حصن قوي لزيادة مناعة الجسم.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تناول الثوم على معدة فارغة يسمح بامتصاص فوائده بشكل أفضل.

وأشارت إلى أن للثوم فوائد عديدة مثل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد على خفض ضغط الدم، ويعزز المناعة، ويمنع تجلط الدم، ويرجع ذلك لأنة عبارة عن قنبلة من مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم والمناعة بصفة عامة.

وأكدت على أن للثوم فوائد أخرى مثل ما يلي:

تعزيز صحة الأمعاء.

تحسين الهضم.

مكافحة البكتريا والفطريات.

يقلل خطر السرطان.

يدعم صحة القلب.

يحسن من صحة البشرة.

ونصحت بما يلي:

تناول فص الثوم قبل الطعام بنص ساعة.

شرب كوب من الماء بعد تناول الثوم.

والأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة عليهم تجنب تناول الثوم على معدة فارغة منعا لتهيجها.

اقرأ أيضًا

جمال شعبان يحذر من تأثير الحر والعرق على مرضى القلب.. وهؤلاء ممنوعون من الصيام

5 طرق سحرية لبدء يومك بمزاج جيد.. وداعا للكسل والطاقة السلبية

قد تحميك من السرطان.. لن تتوقع فوائد رغوة الشاي "فيديو"

لن تصدق.. هل توقع ميشال حايك سقوط طائرة الرئيس الإيراني؟ (فيديو)

موجة حر تُدخل شاروخان المستشفى.. 10 خطوات لوقاية نفسك من ضربة شمس