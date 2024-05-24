هذا ما يحدث لمستويات السكر عند تناول الموز.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الموز من الفواكه الصحية و اللذيذة التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص، ولكن يتساءل البعض تأثير تناول ثمرة موز على مستويات السكر في الدم.

وبحسب ما ذكره موقعي medicinenet، vinmec، إليك ما يحدث في الجسم عند تناول ثمرة موز في مستويات السكر بالدم.

كيف يؤثر الموز على نسبة السكر في الدم ؟

تلعب الأطعمة دورًا رئيسيًا في التحكم بمستويات السكر بالدم، يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالكربوهيدرات التي تساهم في رفع مستويات السكر بالدم بشكل واضح.

لذا على مرضى السكري متابعة العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة جميعها لتفادي ارتفاع السكر مما يهدد حياتهم.

تبدأ خلايا بيتا في البنكرياس لدى الشخص السليم في إنتاج هرمون الإنسولين عند ارتفاع سكر الدم، لنقل الجلوكوز إلى الخلايا، ومن ثم استخدامه كمصدر للطاقة أو تخزينه على هيئة دهون.

بينما مرضى السكري، قد تكون خلايا بيتا لديهم خاملة أو يعانون من مقاومة الإنسولين، لذلك تظل مستويات السكر مرتفعة في دمائهم مما يزيد من خطر تعرضهم لمضاعفات صحية.

ولكن تناول الموز قد لا يرفع السكر في الدم بقوة لاحتوائه على النشا المقاوم في تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء، والتي تم ربطها بتحسين عملية التمثيل الغذائي والتحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

مع العلم يعتمد تأثير الموز بمستويات السكر في الدم على مدى نضجه، ويتوقف ذلك على نوع الكربوهيدرات به على مدى نضج الموز الذي يضم مستويات أعلى من الكربوهيدرات وبالتالي قد ترفع السكر بنسب أعلى.

ويجب التركيز أن تناول ثمرة من الموز لا يهدد الصحة، ولكن يجب تجنب الإفراط في تناوله حتى لا يرفع السكر بشكل قوي في الدم.

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