قائمة أطعمة احذر تناولها مع الشاي.. لن تتوقع ما تفعله بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحظى الشاي، وهو مشروب محبوب في جميع أنحاء العالم، بتفضيل الكثيرين لنكهاته المتنوعة، لكن هل تعرف أنه لا يجب تناوله مع بعض الأطعمة؟.

ومع ذلك، ليست كل الأطعمة مكملة للشاي، وقد يكون تناولها مع هذا المشروب مضرا بالنكهة أو الفوائد الغذائية للشاي.

إليكم الأطعمة التي يجب تجنبها تماما عند شرب الشاي.

منتجات الألبان

في حين أن إضافة الحليب إلى الشاي الأسود أمر شائع في العديد من الدول، تشير الأبحاث إلى أن البروتينات الموجودة في الحليب يمكن أن ترتبط بمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، ما يقلل من فوائده الصحية.

على سبيل المثال، قد تصبح الكاتيكين، وهي مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي، أقل فعالية عند إضافة الحليب.

علاوة على ذلك، فإن الطبيعة الدهنية الغنية لمنتجات الألبان يمكن أن تطغى على النكهات الرقيقة للشاي الأخضر أو الأبيض، ما يؤدي إلى تجربة طعم غير سارة، بحسب timesofindia.

الأطعمة الحارة

يعتبر الجمع بين الشاي والأطعمة الحارة مزيجًا آخر يجب تجنبه.

الأطباق الحارة، مثل تلك التي تحتوي على الفلفل الحار أو التوابل الشديدة، يمكن أن تتعارض مع النكهات الخفيفة للشاي.

يمكن للكابسيسين الموجود في الأطعمة الغنية بالتوابل أن يحفز الفم بشكل مبالغ فيه، ما يجعل من الصعب تقدير المذاق الدقيق للشاي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة مشكلات في الجهاز الهضمي عند دمجها مع مادة العفص الموجودة في الشاي، ما قد يؤدي إلى عدم الراحة في المعدة.

الفواكه الحمضية

في حين أن شريحة من الليمون غالبا ما تضاف إلى بعض أنواع الشاي، فإن تناوله مع الفواكه الحمضية الأخرى مثل البرتقال أو الجريب فروت أو الليمون الحامض يمكن أن يكون مشكلة.

يمكن أن تتداخل الحموضة العالية لهذه الفاكهة مع مادة العفص الموجودة في الشاي، ما يؤدي إلى طعم مرير.

علاوة على ذلك، يمكن للحمضيات أن تغير توازن درجة الحموضة في المعدة، ما قد يسبب عدم الراحة أو يؤدي إلى تفاقم ارتجاع الحمض عند دمجها مع الشاي.

الشوكولاتة

على الرغم من كونها لذيذة، إلا أنها ليست الرفيق المثالي للشاي.

يمكن للنكهات الغنية والمكثفة للشوكولاتة، وخاصة الشوكولاتة الداكنة، أن تلقي بظلالها على نكهة الشاي الرقيقة.

يمكن أن يؤدي محتوى الكافيين الموجود في كل من الشوكولاتة والشاي إلى الإفراط في تناول المنشطات، ما يسبب العصبية أو اضطرابات النوم.

مزيج العفص من الشاي والثيوبرومين من الشوكولاتة يمكن أن يخلق أيضًا طعمًا غير سار.

اللحوم ذات النكهة القوية

يجب تجنب اللحوم ذات النكهة القوية مثل لحم الضأن عند شرب الشاي.

يمكن أن تتعارض النكهات القوية والمحتوى العالي من الدهون في هذه اللحوم مع النكهات الدقيقة والمكررة للشاي، ما يجعل من الصعب الاستمتاع بالمشروب.

يمكن أن يؤدي ثقل هذه اللحوم إلى الشعور بالإفراط في تناول الطعام، ما ينتقص من التجربة الخفيفة والمنعشة التي يقدمها الشاي عادة.

الثوم والبصل

رغم أن الثوم والبصل ضروريان للعديد من الوجبات اللذيذة، إلا أنهما ليسا رفيقين مناسبين للشاي.

يمكن لنكهاتها اللاذعة والثابتة أن تتغلب على الصفات العطرية للشاي، ما يؤدي إلى تجربة تذوق غير متوازنة.

يمكن أن يبقى المذاق القوي للثوم والبصل في الفم، ما يجعل من الصعب الاستمتاع الكامل برشفات الشاي اللاحقة.

الحلويات

قد تبدو الحلويات الحلوة مثل الكعك والمعجنات والكعك مرافقة طبيعية للشاي، لكنها في الواقع يمكن أن تقلل من الفوائد.

يمكن للمحتوى العالي من السكر في هذه الحلويات أن يطغى على الفم، ما يجعل طعم الشاي أقل حلاوة وأكثر مرارة على النقيض من ذلك.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي مزيج السكر والكافيين إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم يتبعه انهيار، وهو ما قد يكون غير مريح.

الأطعمة الغنية بالدهون

من الأفضل تجنب الأطعمة الغنية بالدهون مثل الوجبات الخفيفة المقلية والصلصات الكريمية والمعجنات التي تحتوي على الزبدة مع الشاي.

يمكن للطبيعة الغنية والدهنية لهذه الأطعمة أن تملأ الفم، ما يمنع نكهة الشاي من التمتع بها بشكل كامل.

يمكن أن يكون مزيج الأطعمة الغنية بالدهون والشاي ثقيلًا على المعدة، ما قد يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

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