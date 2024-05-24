أغرب صيحات الزواج.. شاهد عروس داخل مكعب ثلج (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - ليس من المعتاد أن يشهد المرء حفل زفاف محاطا بقمم جبال الألب الثلجية والمناظر الطبيعية البيضاء المثيرة، لكن في مشهد غير معتاد انتشرت صور ومقاطع فيديو من حفل زفاف في سويسرا، محاطا بالجبال الثلجية، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُظهر منشور نشرته صفحة "Lebanon Weddings" على موقع انستجرام تواجد العروس في مكعب ثلج مع مجموعة موسيقية وعروض ترفيهية على خلفية الجبال الثلجية في زيرمات بسويسرا، بجوار قمة ماترهورن المهيبة، بحسب ndtv.

علاوة على ذلك، يمكن رؤية عازفي الكمان وهم يؤدون في حفل الزفاف وسط الثلوج الكثيفة.

ويضيف الممر، وهو ممر ثلجي واضح مزين بأزهار بيضاء منحوتة من الجليد، المزيد من السحر، ليس هذا فحسب، بل يقف الزوجان داخل تمثال جليدي.

يقع المكان على ارتفاع 2222 مترًا، وشهد الحدث هتاف العائلة بسعادة للزوجين.

حفل الزفاف كان يحتوي على كل شيء: خلفية حبست أنفاسنا، وترفيه تركنا في حالة من الرهبة، وعروس خرجت من مكعب ثلج لتسرق الأضواء! هل ستتزوجين في هذا النظام "الأنيق"؟"، هذا ما تمت كتابته في التسمية التوضيحية للفيديو.

"معجب جدًا بهذا !!!!!!" قال مستخدم، بينما أضاف آخر: "جميلة"، في حين علق ثالث: "هذا خيال لم أكن أعتقد أنني سأراه في الحياة الحقيقية، أحبه".

كما علق أحد الأشخاص قائلاً: "فريد للغاية، تهانينا للزوجين وللمصمم على هذا الإبداع المذهل!"

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎https://www.instagram.com/p/C50CWOyssZO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‎‏

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