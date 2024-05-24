4 أعراض تكشف الإصابة بسرطان الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السرطان مرض يحدث فيه نمو غير طبيعي للخلايا في الجسم حيث يعاني المريض من آلام شديدة تسبب خللاً وظيفيًا شديدًا، وهو من الأمراض التي يمكن أن تصيب معظم أجزاء الجسم، مسببة أضراراً بالغة.

وسرطان الكلى هو نوع يشكل مصدر قلق كبير بسبب ارتفاع عدد الحالات في جميع أنحاء العالم.

أسباب سرطان الكلى

ليس لسرطان الكلى سبب ثابت، ولكن هناك ممارسات تسمى " عوامل الخطر " المسؤولة عن التسبب في المرض.

يعد التدخين والعلاج الإشعاعي للسمنة وعلاج غسيل الكلى على المدى الطويل وارتفاع ضغط الدم من الأسباب القليلة لسرطان الكلى.

كما أنه إذا كان أحد أفراد الأسرة مريضًا بالكلى في الماضي، فقد يؤثر ذلك عليه ويسبب سرطان الكلى، بحسب تايمز أوف إنديا.

أعراض سرطان الكلى

قد تظهر أو لا تلاحظ أعراضه في المراحل المبكرة ولكن لا يزال من الممكن التعرف عليه إذا تمت مراقبته بعناية، وهذه الأعراض أقل شهرة:

دم في البول

عادة ما يكون لدى مريض سرطان الكلى كمية كبيرة من الدم في جسمه، ما يؤدي إلى تغير لون البول عند التبول، فيظهر باللون الوردي أو البني الداكن.

فقدان الشهية والوزن

قد يفقد المرضى في كثير من الأحيان شهيتهم بسبب الألم أو المرض أو ضيق التنفس، حيث يشعر بالتعب الشديد أو سئم من تناول الطعام.

ويلاحظ هذا في الغالب في المراحل المتقدمة من السرطان، بالتوازي مع الأعراض الشائعة الأخرى مثل الحمى وآلام الجسم وآلام المعدة والتعب.

كتلة في الكلى

إذا شعر الشخص بوجود في منطقة الكلى، فهذا من أعراض السرطان الخطيرة، ويجب مراجعة الطبيب،، ومع ذلك، هناك أوقات تكون فيها هذه الكتل صغيرة جدًا بحيث لا يمكن ملاحظتها من قبل المرضى أو حتى الأطباء.

ألم شديد في الظهر

الأفراد الذين يشعرون بألم شديد في الظهر أو بين الأضلاع والوركين قد يكونون مرضى سرطان الكلى.

حتى الألم في أسفل الظهر هو أيضًا أحد أعراض المرض، إذا استمر الشخص في الشعور بهذا الألم، فيجب عليه زيارة الطبيب وإجراء اختبارات السرطان لتجنب المضاعفات المستقبلية.

تشخيص سرطان الكلى

هناك أربع مراحل لسرطان الكلى يتم تشخيصها بعد اختبارات معينة مثل الموجات فوق الصوتية، والأشعة المقطعية، والخزعة، واختبارات البول.

بعد ذلك، يبدأ العلاج عادةً بإزالة السرطان عن طريق العلاجات الجراحية (استئصال الكلية) أو غير الجراحية (الاستئصال بالتبريد والاستئصال بالترددات الراديوية).

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