بسبب فستان.. القصة الكاملة لـ أزمة ياسمين صبري ومصمم أزياء سعودي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دخلت الفنانة ياسمين صبري في أزمة مع مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، بسبب فستان

البداية

بدأت الأزمة عندما تلقى يوسف أكبر طلبا من ياسمين صبري لاستعارة أحد الفساتين التي صممها من أجل أن ترتديه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في جدة.

شرط مصمم الأزياء

ووضع "أكبر" شرطا للموافقة وهو أن ترتدي ياسمين الفستان كما هو، وبالفعل أرسله إليهما لكن "الستايلست" الخاصة بياسمين، يمنى مصطفى، أخبرته أن ذيل الفستان طويل، وقد يسقط ياسمين أرضا.

ماذا طلبت "الستايلست" منه؟

طلبت يمنى مصطفى من "أكبر" أن تعدل على الفستان وتقص الذيل، غير أنه رفض باعتبار أن الذيل هو ما يميز الفستان.

قرار صادم

واتخذت ياسمين قرارا بقطع الذيل، وهو ما أثار غضب مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، ليهاجمها في منشور عبر حسابه على انستجرام.

ظهور ياسمين

وظهرت ياسمين في المهرجان بالفستان دون ذيله بعد أن قصته، ثم أعادته إلى أكبر دون إبلاغه بما فعلته، على الرغم من رفض أكبر، وعندما جاءت سيدة لتجربته اكتشف "أكبر" التعديل على الفستان بالصدفة.

تفاصيل منشور "أكبر"

هاجم "أكبر" ياسمين في بيان، قال فيه المصمم السعودي: "لا أتوقع أبدا أن يقوم أي شخص بالتعديل على تصاميمي دون إذني، أقل ما أتوقعه هو بعض الاحترام لعملي، يرفضان تحمل المسؤولية ولن أتعامل معهما مجددا، إنهما تفتقران إلى الاحترافية والاحترام".

كما كشف تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه تلقى طلبا من ياسمين لاستعارة أحد الفساتين التي صممها من أجل أن ترتديه الفنانة في مهرجان البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه وافق شريطة أن ترتدي الفستان كما هو، وبالفعل أرسله إليهما لكن الستايلست أخبرته أن ذيل الفستان طويل، وقد يسقط ياسمين أرضا، فطلبت قص الذيل، غير أنه رفض.

لكن ياسمين ويمنى قصا ذيله، ثم أعادتاه إليه، دون أن تخبراه بالتعديل الذي عدلتاه على الفستان وفق المصمم السعودي، مشيرا إلى عدم ملاحظته التعديل إلا عندما جاءت إحدى السيدات لتجربة الفستان، لتفاجأ بأنه دون ذيل.

وبعدها عاد إلى سجل المحادثات بينه وبين يمنى وصور ياسمين صبري في المهرجان، ليتأكد أنهما قامتا فعلا بقص ذيل الفستان.

وعاتب المصمم "الستايلست" الخاصة بياسمين، لكنها تجاهلت رسائله، ما دفعه إلى الكشف عما حدث عبر حسابه في "إنستجرام".

تعليقات رواد مواقع الواصل

وتداول مغردون عبر منصة "إكس" تصريحات "أكبر"، وكتبت ناشطة: "اللي صار مع المصمم السعودي يوسف أكبر مزعج وغير مقبول بمجال الفاشن".

بينما علق حساب آخر: "ياسمين صبري بنزال الملاكمة بالرياض ومتجاهلة الهجوم اللي عليها بعد ماخبصت بفستان المصمم يوسف أكبر".

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