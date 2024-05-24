علامات على أظافرك تنذر بارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع الكوليسترول في الدم يُحدث تغييرات في الأظافر وتظهر عليها بهض العلامات والإشارات التحذيرية، لذا يكون من الضروري مراقبتها، وتحديدًا لكبار السن.

وذكر موقع thehealthsite، العلامات التي تظهر على الأظافر وتكشف ارتفاع الكوليسترول بالدم.

اصفرار الأظافر

تعرف أيضًا بالأورام الصفراء التي تتشكل على الأظافر، وقد تكون مؤشرًا على تراكم الكوليسترول تحت الجلد، ما ينذر بارتفاع مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

أظافر شاحبة أو بيضاء

تحول لون الأظافر إلى الأبيض، أو أصبحت شاحبة، تكون بمثابة إنذار على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، لأنه يعيق عمل الدورة الدموية، وبالتالي يحرم الأظافر من التروية الصحية.

تغيير لون الأظافر

قد يشير اللون الأزرق أو البقع الداكنة على أظافرك إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، نظرًا لأن تغيرات اللون يمكن أن تنجم عن ضعف الدورة الدموية، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لزيادة نسبة الكوليسترول في الدم.

خدوش سطح الأظافر

قد تلاحظ وجود حفر صغيرة على الأظافر، قد تكون علامة على مشكلات صحية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم، ويمكن أن تشير المسافات البادئة أو الحفر الصغيرة على أظافرك إلى مشاكل صحية، بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول، حيث يكشف تتبع نسيج الأظافر إلى تحديد أي مشكلات صحية محتملة في وقت مبكر.

هشاشة الأظافر

كسر الأظافر بسهولة مؤشر على أن الجسم يستسلم بسبب وجود ارتفاع في الكولسترول السيئ بالدم، وهذه إحدى العلامات التي قد يخلطها الشخص مع مشكلات صحية أخرى، ومع ذلك فإن الأظافر الهشة ليست طبيعية، فهي تحدث لأن جسمك يواجه بعض التحديات الصحية الخطيرة.

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