حسام موافي يحذر من أعراض تنذر بمشكلة خطيرة في الشرايين.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تظهر أعراض كثيرة على بعض الأشخاص دون معرفة أنها علامة على الإصابة بمشكلة خطيرة في الشرايين، مثل انسداد الشريان التاجي.

وفي هذا الصدد ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن انسداد الشريان التاجي يعرض حياة الإنسان إلى الخطر، وذلك لأهمية وظائفه ومساعدة القلب على العمل بكفاءة، ومن أبرز أعراض انسداد الشريان التاجي تشمل:

1- الإفراط في التعرق.

2-الشعور بآلام قوية.

3- الغثيان.

4- القيء.

5- ضيق التنفس.

6- الشعور بثقل في الصدر.

7- سرعة ضربات القلب.

وأضاف موافي أن مراقبة هذه الأعراض وسرعة التوجه إلى الطبيب المختص، يساهم في العلاج قبل التعرض للمضاعفات التي تصل إلى الإصابة بنوبة قلبية مفاجئة، حيث يمكن أن يتم علاج انسداد الشريان التاجي من خلال استخدام القسطرة.

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