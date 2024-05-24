مفاجأة.. لن تتخيل ما يفعله الشاي الساخن بجسمك في الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يظن الكثير أن شرب المشروبات الباردة فقط هي الأنسب في فصل الصيف، لكن على النقيض الآخر، يميل البعض إلى تناول الشاي حتى في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وفقا لموقعي "livescience"، و"medium"، نوضح تأثير شرب كوب من الشاي يوميا في الطقس الحار على الجسم.

تأثير الشاي الساخن على الجسم في الطقس الحار

زيادة التعرق

يحفز كوب من الشاي الساخن الجسم على إفراز المزيد من العرق، وعندما يتبخر من سطح الجلد، ينخفض معدل حرارة الجسم بشكل ملحوظ، ما يجعلك تشعر بالبرودة.

الشعور بالبرودة

يرفع هذا المشروب درجة حرارة الجسم مؤقتا، ما يحفز الأعصاب الموجودة في الدماغ على إرسال إشارات إلى الدماغ، ما يمنحك شعورا بالترطيب.

تسهيل الهضم

الحرارة الناتجة عن الشاي تعمل على توسيع الأوعية الدموية في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إليه وتسهيل عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

ترطيب الجسم

بسبب احتوائه على إلكتروليتات ضرورية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تعمل على تعويض المعادن المفقودة مع العرق، وتُسهم في تنظيم وظائف الجسم وترطيبه.

تقليل التعب

يساعد استهلاكه على البقاء هادئا ومنتعشا خلال الأيام الحارة، وذلك لاحتوائه على حمض أميني "التانين"، والذي يمتلك خصائص منظمة لدرجة حرارة الجسم، ما يقلل من الشعور بالتعب والإرهاق الناتج عن حرارة الطقس.

إمداد الجسم بالطاقة اللازمة

يعزز الكافيين مستويات الطاقة والشعور باليقظة والانتباه، بالإضافة إلى، تقليل التوتر.

الاسترخاء والشعور بالهدوء

بفضل احتوائه على "التيانين"، وهو حمض أميني له تأثير مهدئ على الدماغ، ويقلل الالتهاب ويعزز الدورة الدموية.