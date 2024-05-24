طريقة عمل الشوكولاتة بالكنافة والفستق في البيت.. «مش هتشتريها من بره تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشيكولاتة من الحلويات المفضل لدى الكثيرين، سواء الكبار أو الصغار، فالبعض يفضل شراءها من المحلات، ولكن البعض الآخر يحرص على تحضيرها في المنزل للتوفير ولضمان السلامة الغذائية، ما يجعلهم يبحثون عن الوصفات المختلفة لتحضيرها، ونتيجة لذلك نتسعرض في هذا التقرير طريقة عمل الشيكولاتة بالكنافة والفستق بأسهل طريقة في البيت.

تحضير الشيكولاتة بالكنافة والفستق

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الشيكولاتة بالكنافة والفستق وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة، حيث جاءت المكونات كالتالي:

نحضر كمية من الشوكولاتة الداكنة وحليب لصنع قشرة الشوكولاتة.

نستخدم كريمة الفستق ومعجون الفستق والكنافة.

نحضر القليل من الشوكولاتة البيضاء.

ملونات الطعام.

كمية من الكنافة، ويمكن استعمال الكنافة طازجة أو مجمدة.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بتقطيع عجينة الكنافة حتى تصبح ناعمة.

نقوم بتحميص الكنافة على نار خفيفة في المقلاة حتى تصبح ذهبية اللون.

نرفع الكنافة من على النار بعد أن تأخذ اللون الذهبي.

نقوم بنقل المكونات إلى وعاء الخلط ونتركه جانبًا.

إذا كان معجون الفستق متماسكاً، نقوم بتسخينه في الميكروويف لمدة 20 ثانية حتى يصبح ناعماً وسائلاً.

نسكب المعجون على الكنافة المقرمشة.

ونضيف القليل من الملح.

يذاب الحليب والشوكولاتة الداكنة في الميكروويف في وعاء لمدة 10 ثوانٍ.

نقوم بتذويب الشوكولاتة البيضاء في وعاء آخر.

نقسم المكونات على وعائين صغيرين لتلوينهما بملون الطعام.

نضع الشوكولاتة بألوان مختلفة، ثم نسكبها فوق الشوكولاتة الداكنة المذوبة، وباستخدام ظهر الملعقة نوزعها بالتساوي في القالب.

نملأ كل قالب بحشوة الفستق ثم تسوية الجزء العلوي بالتساوي.

يغطى الجزء العلوي بمزيد من الشوكولاتة الداكنة المذابة بالتساوي.

نضع القالب في الثلاجة.

طريقة عمل شوكولاتة دبي

المقادير

500 جرام شوكولاتة

250 جم شوكولاتة بيضاء

ربع كيلو كنافه محمره

زبده فستق

خطوات التحضير