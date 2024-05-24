ماذا يحدث لجسمك عند تشغيل المروحة ليلا؟.. خطر خفي على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - في الصيف يلجأ معظم الأشخاص إلى استخدام المراوح الكهربائية طوال الليل، للتخفيف من حدة الطقس، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

المشكلات الصحية التي قد تسببها المروحة

إنتاج المزيد من المخاط

استخدام المراوح يجفف الهواء، وهذا يجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط للبقاء رطبا، ما يؤدي إلى انسداد الأنف وصداع الجيوب الأنفية.

الحساسية

تساعد المراوح الكهربائية على تدوير الهواء في الغرفة، ولكنها تثير المواد المسببة للحساسية مثل: عث الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح، ما يؤدي العطس المفرط ودموع العيون وسيلان الأنف وحكة الحلق وصعوبة التنفس.

جفاف العين

الهواء الجاف المنبعث من المروحة قد يؤدي إلى جفاف وتهيج العين.

ألم العضلات

النوم أمام المروحة قد يسبب آلام وتشنج العضلات.

جفاف الفم

يؤدي النوم أمام المروحة إلى الإصابة بالصداع وجفاف الفم والشخير.