الرضاعة الطبيعية درع حماية ضد أمراض الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرضاعة الطبيعية من أهم العوامل التي تسهم في نمو وصحة الطفل بشكل سليم. فهي لا تُقدم للطفل الغذاء الضروري لنموه فقط، بل تُعزز مناعته وتُقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض في مرحلة الطفولة.

وفي وقت سابق وجد أن الرضاعة الطبيعية تعزز النمو، والوقاية من الأمراض بين الرضع، وخلال دراسة جديدة، استخدم باحثون من مركز جلاسكو للصحة السكانية مجموعات بيانات إدارية عن أكثر من نصف مليون طفل ولدوا في إسكتلندا بين عامي 1997 و2009.

ووفق "مديكال إكسبريس"، شملت البيانات في الدراسة ما إذا كان الرضع كانوا تمت تغذيتهم برضاعة طبيعية خلال الأسابيع 6-8 الأولى، وحدوث 10 حالات صحية شائعة في مرحلة الطفولة، منذ الولادة وحتى عمر 27 شهراً، وتفاصيل حالات دخول المستشفى واستشارات الرعاية الأولية والوصفات الطبية.

وشملت الدراسة أطفالا، تم إرضاع 27% منهم رضاعة طبيعية حصرية، و9% تغذية مختلطة، و64% تغذية اصطناعية خلال الأسابيع 6-8 الأولى من الحياة.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصرية استخدموا عدداً أقل من خدمات الرعاية الصحية، وتكبدوا تكاليف أقل مقارنة بالرضع الذين يتغذون على حليب اصطناعي.

كما كانت تكاليف الرعاية في المستشفى للرضع الذين يرضعون طبيعياً أقل لكل دخول إلى المستشفى (42 جنيهاً إسترلينياً) مقارنة بالرضع الذين يتغذون على حليب اصطناعي (79 جنيهاً إسترلينياً) في الأشهر الـ 6 الأولى من الحياة، كما توضح الدراسة أدلة على أن ارتباط الرضاعة الطبيعية بالوقاية الأفضل من الأمراض.