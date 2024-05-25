دراسة جديدة تكشف عن مجموعة عناصر غذائية تقلل شيخوخة الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما اهتم الإنسان بِفهم أسرار الشيخوخة، خاصةً شيخوخة الدماغ، سعيًا للحفاظ على قدراته العقلية ونشاطه مع تقدم العمر، وفي خضمّ هذا السعي، تُقدم لنا الأبحاث العلمية اكتشافات جديدة تُسلط الضوء على دور بعض العناصر الغذائية في تباطؤ شيخوخة الدماغ.

وجدت دراسة جديدة عن رابط هام بين سرعة تقدّم الدماغ في السن والعناصر الغذائية الموجودة في وجباتنا اليومية.

ووفق "ساينس ألرت"، خطط باحثو جامعتي إلينوي ونبراسكا لينكولن، خرائط مسح الدماغ مقابل المدخول الغذائي لـ 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما، بحثا عن روابط بين أنظمة غذائية معينة وشيخوخة الدماغ البطيئة.

وأظهرت المخططات أن الشيخوخة الأبطأ ارتبطت بتناول العناصر الغذائية المماثلة لما يمكن أن تحصل عليه من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي أظهرت الدراسات السابقة أنه أحد أفضل الأنظمة الغذائية لأجسامنا.

وقال عالم الأعصاب آرون باربي، من جامعة إلينوي: "قمنا بالتحقق من مؤشرات حيوية مغذية محددة، مثل الأحماض الدهنية، المعروفة في علم التغذية بأنها تقدم فوائد صحية محتملة. وهذا يتماشى مع مجموعة واسعة من الدراسات في هذا المجال، التي توضح الآثار الصحية الإيجابية للنظام الغذائي المتوسطي، والذي يركز على الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية المفيدة".

بالإضافة إلى أن الباحثون حللو عينات دم المشاركين للبحث عن مؤشرات حيوية مغذية (بمثابة دليل علمي قوي على ما يأكله ويشربه هؤلاء الأفراد المسنون).

وركز الباحثون على مجموعة من المؤشرات الحيوية المفيدة، بما في ذلك:

الأحماض الدهنية.

الكاروتينات والأصباغ النباتية الموجودة في الجزر واليقطين.

الكولين الموجود بتركيزات عالية في صفار البيض.

لحوم الحمراء وفول الصويا الخام.

جدير بالذكر أن الفريق أجرى تجارب سريرية على مدى فترة زمنية طويلة، لمعرفة كيف يمكن أن يؤثر النظام الغذائي والتغذية على شيخوخة الدماغ.