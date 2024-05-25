الامارات | «أول رئيس مسلم لأميركا».. جوجل في ورطة وتعدّل محركها الجديد بسرعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذت شركة جوجل خطوات لتطوير محرك البحث الجديد «إيه آي أوفرفيوز» AI Overviews، المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بعد أن أبلغ مستخدمون عن إجابات غريبة أو أخرى تنطوي على خطورة محتملة.

وقالت المجموعة الأميركية العملاقة لـ«وكالة فرانس برس»، أمس الجمعة، إنها «تصرفت بسرعة عندما كان ذلك مبرراً بموجب قواعد الإشراف على المحتوى لدينا».

ونشر المدون دير أوباسانجو منشوراً بيّن من خلاله أنه لدى السؤال حول عدد الرؤساء المسلمين في تاريخ الولايات المتحدة، رد AI Overviews بأن باراك أوباما «يعتبره البعض أول رئيس مسلم».

ونشر مستخدم آخر عبر حسابه المسمى «بيكسلباتس» PixelButts على منصة «إكس»، لقطة شاشة تعرض إجابة محرك البحث على سؤال بشأن طريقة تتيح «عدم التصاق الجبن بالبيتزا».

وبالإضافة إلى خلط الجبن مع الصلصة، اقترح محرك البحث التابع لـ«جوجل» إضافة غراء «غير سام» إلى الجبن.

واعتبرت الصحافية كريستي هاينز عبر منصة «إكس» أن هذا الرد مستوحى من تعليق نُشر على شبكة التواصل الاجتماعي «ريديت» قبل أكثر من عقد.

وسلّط الرئيس الجديد للموقع الساخر «ذي أونيون» The Onion، الضوء على العلاقة بين ردود معينة والمحتوى الفكاهي المنشور على منصته.

ومن بين الأمثلة، ادعى محرك البحث AI Overview أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي ايه» اعترفت رسمياً باستخدامها أقلام تحديد سوداء.

ويستند محرك البحث في هذه الحالة إلى مقال ساخر نشره «ذي أونيون»، مفاده أن الفقرات غير المقروءة في وثائق الوكالة ناتجة عن خطأ وليس رغبة في إخفاء محتوى معين.

وعلقت الناطقة باسم «جوجل» أن المجموعة «تستخدم هذه الأمثلة لتطوير نظامنا، وقد تم تنفيذ بعض هذه التحسينات بالفعل».

وفي منتصف مايو، قدمت «جوجل» ميزة AI Overviews، والتي تقدم نصاً مكتوباً رداً على عمليات البحث من دون الاكتفاء بعرض روابط للمواقع، كما كانت الحال حتى الآن.

ولم تختف الروابط، بل وُضعت أسفل النصوص التي تظهر في عمليات البحث.