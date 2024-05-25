دراسة تكشف مفاجأة: دواء سكر رخيص قد يمنع الإصابة بسرطان الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعدّ سرطان الدم أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، خاصةً بين الأطفال وكبار السن، ويسعى العلماء باستمرار إلى إيجاد طرق جديدة للوقاية منه وعلاجه، وفي هذا السياق، تُقدم دراسة دنماركية جديدة نتائج مبشرة حول إمكانية استخدام دواء شائع للسكري لمنع الإصابة بسرطان الدم.

كشف علماء دنماركيون أن دواء رخيصا يتناوله الملايين من مرضى السكري قد يتجاوز مجرد خفض نسبة السكر في الدم ويساعد على الحماية من سرطان الدم.

ووفق "ذي صن"، أوضح العلماء أن مرضى السكري الذين يتناولون عقار "الميتفورمين" كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض التكاثر النقوي (MNP)، وهو نوع نادر من السرطان يبدأ في نخاع العظم، بالإضافى إلى أن يزيد مرض التكاثر النقوي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وتلف الأعضاء.

وأكد دانييل تويت كيرستنسن، طالب الدكتوراه في مستشفى جامعة ألبورغ: "لقد فوجئنا بحجم الارتباط الذي رأيناه في البيانات. لقد رأينا التأثير الأقوى لدى الأشخاص الذين تناولوا الميتفورمين لأكثر من خمس سنوات مقارنة بأولئك الذين تناولوا العلاج لمدة تقل عن عام".

ويعرف مرض التكاثر النقوي بأنه مجموعة من الأمراض التي تتعلق بنخاع العظم، وتتميز هذه الأمراض بزيادة غير طبيعية في أعداد الخلايا النقوية في نخاع العظم.

ووجدت أحدث الأبحاث، التي نشرت في American Society of Hematology، كيفية تأثير الدواء على أمراض أخرى، بما في ذلك مرض التكاثر النقوي.

وتضم الدراسة 3816 مريضا تم تشخيص إصابتهم بمرض التكاثر النقوي بين عامي 2010 و2018، و19080 شخصا لم يصابوا به، وقد تناول نحو 7% من مجموعة مرض التكاثر النقوي "الميتفورمين" من قبل، مقارنة بـ 8% من المجموعة الضابطة.

وتوصل العلماء إلى أن أولئك الذين تناولوا الدواء لمدة خمس سنوات كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الدم بنسبة 45% مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوه.

ويجدر أن الدراسات الرصدية أسهل من إجراء التجارب العشوائية، ولكنها عرضة للأخطاء، لأن الارتباط لا يثبت السبب بالضرورة، لذلك لا يمكن أن نفترض أن "الميتفورمين" قلل من سرطان الدم بشكل مباشر، وفقا للعلماء.