ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقتين من عسل النحل كل صباح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

العسل مصدر غني بالسكريات الطبيعية، التي تحسن من الجلوكوز والفركتوز بالجسم، وتساعد على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المهام.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول عسل النحل بشكل يومي كل صباح له فوائد صحية عديدة ولا حصر لها.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن تناول معلقتين على الأقل كل صباح من العسل يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتحسين حركة الأمعاء، كما يعد عسل النحل معززا جيدا للمناعة لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.

وأشارت إلى أن عسل النحل يقي من نزلات البرد ويخفف أعراض السعال ويخفف من التهابات الحلق، ويرفع من مستويات الكوليسترول النافع ويحسن من صحة القلب والأوعية الدموية.

وأكدت أن عسل النحل يساعد على تخفيف أعراض القولون مثل الانتفاخ وألم المعدة والإسهال، وأيضًا يقاوم التهابات القولون.

وتوجد فوائد عديدة أخرى لعسل النحل تتمثل في ما يلي:

الحفاظ على صحة البشرة.

منع ظهور الحبوب والتجاعيد

تعزيز صحة الدماغ.

وتحسين صحة الأوعية الدموية.

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