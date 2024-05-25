هذا ما يحدث للكبد والكلي عند تناول المشروبات الغازية.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول المشروبات الغازية مع الطعام من العادات الغذائية الشائعة التي يحرص عليها العديد من الأشخاص، دون معرفة تأثير ذلك على صحة الكلى والكبد.

لذا وبحسب ما ذكره موقعي eatthis، everydayhealth. Webmd، إليك تأثير تناول المشروبات الغازية على صحة الكبد والكلى.

صحة الكلى

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة كبيرة من الكافيين التي يمكنها أن تشكل ضغطًا على الكلى، وذلك لأن الكافيين من المنبهات، ويمكن أن يسبب زيادة تدفق الدم وضغط الدم وبالتالي الضغط على الكلى، وقد يصل الأمر إلى خطر الإصابة بفشل كلوي.

كما أن هناك علاقة قوية بين تناول الكافيين المفرط بتكون حصوات الكلى، حيث يعمل الكافيين على تثبيط عمل مادة الأدينوزين المسئولة عن دخول المياه من الكلى إلى الجسم قبل إفرازها كبول فيتم إدرار البول.

مع العلم أن كثرة إدرار البول ينتج عنه زيادة تركيز المواد الضارة بصحة الكلى والجسم بأكمله مثل الكالسيوم واليوريا والأوكسالات والفسفور، والتى تؤدى إلى خلل في تدفق الدم إلى الكلى، مما ينتج عنه خلل في قيام الكلى بوظائفها جيدًا، وخطر الإصابة بالفشل الكلوي.

صحة الكبد

المشروبات الغازية غنية بالسكريات الصناعية التي تزيد من تراكم الدهون في الجسم والبطن بالتحديد، مما يمكن أن يلحق الضرر بصحة الكبد، وقد يصل إلى خطر الإصابة بالكبد الدهني.

وكشفت دراسات أن استهلاك السكريات بكميات كبيرة قد تؤدي إلى الضغط على الكبد وتعرضه للإرهاق، واستمرار تلك المشكلة قد يصل إلى خطر الإصابة بتليف الكبد.

كما أن المشروبات الغازية تتداخل مع العناصر الغذائية الهامة في الأطعمة وتجعل الجسم غير قادر على الاستفادة منها، وقد تكون الوجبة غنية بالقيمة الغذائية التي يحتاج لها الكبد والكلى للعمل بشكل جيد.

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