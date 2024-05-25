علامات خفية تدل على الإصابة بسرطان الكلى.. كيف تحمي نفسك منه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

توجد أعراض إذا ظهرت على جسمك تدل على وجود مشكلات خطيرة لديك، وقد تدل على سرطان الكلى.

ووفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" فإن سرطان الخلايا الكلوية أكثر أنواع سرطانات الكلى شيوعًا لدى البالغين، وقد تحدُث الإصابة بأنواع أخرى أقل شيوعًا من سرطانات الكلى.

وهناك أعراض قد لا تشعر أنها علامة من علامات سرطان الكلى، وتشمل ما يلي:

وجود دم لونه وردي في البول.

الشعور بألم في البول.

شحوب الوجه.

أعراض أخرى أكثر شيوعًا لسرطان الكلى

الشعور بالتعب.

الإصابة بالحمى.

فقدان الشهية.

ألم خلف الظهر بشكل مستمر.

أسباب الإصابة بسرطان الكلى

في الغالب معظم حالات سرطان الكلى غير واضحة، ولكن يبدأ عند حدوث تغيرات في الحمض النووي.

عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان الكلى

التقدم في العمر.

التدخين.

السمنة.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الكلى.

طرق الوقاية من سرطان الكلى

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على الوزن صحي.

التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

ممارسة الرياضة.

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