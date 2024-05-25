هذا ما يحدث للسكر في الدم عند تناول الخوخ.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تخبئ الطبيعة بين ثناياها العديد من الفواكه اللذيذة، ويعد الخوخ غنيًا بالألياف، ما يُساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم والشعور بالشبع لفترة أطول.

أحمد صلاح أخصائي التغذية والعلاجية، يقول لـ"الخليج 365"، إن الخوخ يسهم في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكلٍ مفاجئ و يُساعد على التحكم بها بشكلٍ أفضل.

لدي الخوخ مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يُسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم بعد تناوله.

محتوى الفيتامينات والمعادن

يحتوي الخوخ على العديد من الفيتامينات والمعادن التي قد تُفيد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مثل فيتامين C والماغنيسيوم.

مضادات الأكسدة

الخوخ مصدر غني بمضادات الأكسدة، التي قد تُساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

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