هل تدمع عيناك عند التثاؤب؟.. لن تتوقع السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سيلان الدموع من العين فور التثاؤب من الحالات التي يعاني منها الكثيرون دون إدراك أسبابها، التي تحدث عنها وذكرها موقع "scienceabc".

من أين تأتي دموع التثاؤب؟

تأتي الدموع من الغدد الدمعية، وهي غدد على شكل دمعة تقع في الزاوية الخارجية العليا للعين.

تتكون الدموع من الماء والبروتينات والدهون والميوسين والمعادن، وكلها لها وظائف محددة في حماية العين وترطيبها.

تُغطي الدموع سطح العين بالكامل بمجرد إفرازها، ثم تتدفق من خلال فتحات صغيرة تُسمى "النقط الدمعية" إلى القناة الدمعية.

وتوجد القنوات الدمعية على طول الجفون العلوية والسفلية، وتعمل كأنابيب تنقل الدموع من العين إلى الأنف.

بمجرد وصول الدموع إلى القناة الدمعية، تتدفق من خلالها إلى القناة الأنفية الدمعية، وهي أنبوب يُوصل الدموع إلى التجويف الأنفي.

وتخرج الدموع من العين وتدخل إلى الأنف، حيث تُبتلع أو تُخرج من الخياشيم.

أسباب سيلان العين عند التثاؤب

- برودة الدماغ

التثاؤب يؤدي دورا مهما في تنظيم حرارة الدماغ، حيث يساهم في خفض حرارته، كما أنه يُحفز تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ، ما يساعد على تبريد الدماغ.

- ضغط الوجه

يضم وجه الإنسان أكثر من 30 عضلة، وخلال عملية التثاؤب، تنقبض هذه العضلات، بما في ذلك تلك المحيطة بالجفون، ما يسبب تكون الدموع.

- الحرمان من النوم

حكة العين والجفاف من أكثر علامات التعب وضوحا على العينين، فعندما يكون الشخص متعبا، لا يحصل جسمه على الراحة الكافية، ما يؤدي إلى جفاف العينين وتهيجها.

وللمساعدة على ترطيب العينين والقرنية وتخفيف الحكة، يفرز الجسم الدموع عند التثاؤب.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا لاحظت زيادة في إفراز الدموع من عينيك، أو شعرت بأنها لا تتوقف بسرعة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة تتطلب زيارة طبيب العيون.

الغدد الدمعية هي المسؤولة عن إنتاج الدموع التي ترطب العين وتحميها من المهيجات، وإذا كانت هذه الغدد تعمل بشكل مفرط، يؤدي ذلك إلى زيادة إفراز الدموع.

أسباب زيادة إفراز الدموع

جفاف العين.

الحساسية.

التعرض المفرط لشاشة الهاتف.

الإصابة أو دخول جسم غريب في العين.

ارتداء العدسات اللاصقة.

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