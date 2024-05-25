لماذا يصعب الوقوع في الحب مع تقدم العمر.. التفسير النفسي لذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

ترتبط مرحلة الشباب بالقصص المليئة بالرومانسية والحب والانبهار، ولكن مع تقدمنا في السن، تصبح هذه الافتتانات العابرة أقل تكرارًا.

هل هو تراجع في الرومانسية أم مجرد تحول في الأولويات؟

بحسب ما ذكر موقع bright side، تشير الدراسات إلى أن هناك تفاعلًا معقدًا بين الدماغ والتقدم في السن عندما يتعلق الأمر بالحب.

بحسب دراسات نشرها موقع bright side، كبار السن أبلغوا عن انخفاض حدة المشاعر بشكل عام، بما في ذلك المشاعر الإيجابية المرتبطة بالإعجاب، وهذا التثبيط العاطفي سبب قلة شعورنا بالانجذاب العابر مع تقدمنا في السن.

ومع ذلك، هناك دراسات أخرى تشير إلى أن منطقة الدماغ والمسارات المرتبطة بمشاعر الحب والرومانسية لا تزال نشطة تمامًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا كما كانت نشطة بين الأشخاص الذين كانوا في العشرينات من عمرهم.

وهذا يشير إلى أن الدافع الأساسي للاتصال الرومانسي قد لا يضعف مع تقدم العمر.

التفسير النفسي:

مع تقدمنا في السن، نطور إحساسًا أوضح بما نقدره في الشريك، ونصبح أكثر انتقائية، ونبحث عن أشخاص يكملون حياتنا، وهذا لا يعني أن الشخص أصبح أقل قدرة على الحب، بل إنه أصبح أكثر وضوحًا بشأن ما يريده في الشريك.

وقد يكون انخفاض حالات الإعجاب مع تقدمنا في السن أمرًا إيجابيًا، وذلك لإنه يعكس إحساسًا ناضجًا بالذات ورغبة في علاقات أعمق وأكثر معنى.

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