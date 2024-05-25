ما هو علاج EMDR.. أنقذ الأمير هاري من صدمات الماضي "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

في خطوة جريئة لزيادة الوعي حول الصحة العقلية، كشف الأمير هاري عن استخدامه لعلاج إعادة معالجة حركة العين وإزالة التحسس (EMDR) لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) الناتج عن فقدان والدته الأميرة ديانا.

ما هو علاج EMDR؟

‏EMDR هو علاج نفسي مبتكر تم تطويره في الثمانينيات لعلاج الصدمات، وبحسب موقع bright side فإنه يعتمد على تحفيز حركة العين ثنائيًا (مثل تحريك العين ذهابًا وإيابًا أو الاستماع إلى نغمات متناوبة) أثناء استدعاء الذكريات المؤلمة.

يُعتقد أن هذه العملية تساعد على إعادة معالجة الذكريات وتقليل تأثيرها العاطفي.

تجربة الأمير هاري مع EMDR

وبحسب نيويورك تايمز، وصف الأمير هاري عبر مقطع فيديو، كيف ساعده EMDR على التعامل مع نوبات القلق الشديدة المرتبطة بذكريات طفولته، خاصة تلك المتعلقة بموت والدته، وأوضح أنه وجد هذا العلاج مفيدًا بشكل خاص في معالجة مشاعر الخوف والعجز التي كانت تنتابه عند العودة إلى المنزل إلى المملكة المتحدة.

فوائد علاج EMDR

يُقدم علاج EMDR العديد من الفوائد، بما في ذلك:

علاج اضطراب ما بعد الصدمة وغيره من اضطرابات الصحة العقلية، ويتطلب EMDR عادة جلسات أقل من العلاجات التقليدية.

كما أنه لا يتطلب مناقشة مفصلة للحدث المؤلم، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يجدون صعوبة في التحدث عن تجاربهم.

ويعالج EMDR ليس فقط الذكريات المؤلمة ولكن أيضًا المعتقدات والسلوكيات المرتبطة بها.

عيوب علاج EMDR

على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن EMDR له بعض القيود:

دراسات محدودة، إذ أنه لم يتم دراسة EMDR بنفس القدر بالنسبة لمشاكل الصحة العقلية الأخرى غير اضطراب ما بعد الصدمة.

قد لا يكون EMDR مناسبًا للأشخاص الذين يتجنبون التحدث عن تجاربهم المؤلمة أو الذين يعانون من صدمات شديدة.

وقد يثير EMDR في البداية مشاعر صعبة لدى بعض الأشخاص.

عملية علاج EMDR

يتكون علاج EMDR من ثماني مراحل:

أخذ التاريخ: يناقش المعالج معك تاريخك لتحديد الذكريات التي يجب معالجتها.

التحضير: يتم شرح عملية EMDR وكيفية استخدام التحفيز الثنائي.

التقييم: يتم تحديد الأفكار والمعتقدات السلبية والإيجابية المتعلقة بالصدمة.

إزالة التحسس: يتم استخدام التحفيز الثنائي أثناء استدعاء الذاكرة المؤلمة.

التثبيت: يتم التركيز على الأفكار والمعتقدات الإيجابية بينما يتم إعادة معالجة الذاكرة.

فحص الجسم: يتم استكشاف المشاعر والأحاسيس الجسدية المتعلقة بالذاكرة.

إعادة التقييم: يتم تقييم التقدم وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الجلسات.

يُقدم علاج EMDR أملًا جديدًا للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وغيره من اضطرابات الصحة العقلية.

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