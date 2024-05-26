الامارات | قاضية ترفض إسقاط التهمة عن الممثل أليك بالدوين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت قاضية أميركية أن يمثل الممثل أليك بالدوين أمام المحكمة في يوليو المقبل، بعدما رفضت إسقاط تهمة القتل غير العمد الموجهة إليه.

وكان ممثل هوليوود بالدوين، قد أكد براءته من تهمة القتل غير العمد في أعقاب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في أكتوبر 2021، أثناء تصوير فيلم «راست» عن الغرب الأميركي.

ورفضت القاضية ماري مارلو سومر، في نيو مكسيكو، أول من أمس، الدفوع التي قدمها محامو بالدوين لإسقاط القضية، ووجدت أن عمل هيئة محلفين كبرى لا يشكل تحيزاً ضد الممثل (66 عاماً).

وكتبت القاضية في نهاية حكمها «لذلك أُصدر الأمر برفض طلب المتهم أليك بالدوين إسقاط التهمة المنسوبة إليه»، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومن المقرر أن يمثل بالدوين للمحاكمة اعتباراً من التاسع من يوليو المقبل، في سانتا بولاية نيو مكسيكو، بعد انطلاق رصاصة من المسدس الذي كان يحمله، ما أدى إلى مقتل هاتشينز.

ويواجه النجم الأميركي أقصى عقوبة، إذ قد تصل إلى السجن 18 شهراً، إذا دِين بعد المحاكمة.