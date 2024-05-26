الامارات | أغذية نباتية مفيدة جداً للرجال.. وقاية وطاقة بنصيحة دراسة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دراسة حديثة لجامعة كاليفورنيا بأن الأطعمة النباتية يمكنها الحد من تطور سرطان البروستاتا، والتأثير عليه بشكل إيجابي.

وكان العديد من الدراسات السابقة قد أوضح بالفعل أن الاعتماد على نظام غذائي نباتي مع الاستغناء عن المنتجات الحيوانية يمكنه المساعدة في عدم تطور مرض سرطان البروستاتا، وهو ما ينبغي النظر إليه على أنه جزء من خطة العلاج.

وأوصى الباحثون بجامعة كاليفورنيا بزيادة استهلاك الخضراوات والمكسرات والفاكهة، وهو الأمر الذي عاد بفائدة كبيرة على أشخاص تم تشخيصهم بسرطان البروستاتا، ومن ثم أثر هذا النظام الغذائي بشكل إيجابي على مسار تطور المرض.

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الذين تناولوا أغذية نباتية أظهروا انخفاضاً ملحوظاً في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالأشخاص الأقل استهلاكاً للأغذية النباتية.

ويرتبط تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات مع تقليل تناول المنتجات الحيوانية بالحد من خطر تطور سرطان البروستاتا بنسبة 50%.

وأكد الباحثون أن هذا التحول يزيد من القدرة الجنسية ويحسّن وظيفة التبول، إلى جانب انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.