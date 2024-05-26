مليئة بالعناصر الغذائية.. 10 أطعمة تحافظ على صحة العين

محمد اسماعيل - القاهرة - الحفاظ على صحة العينين أمرا بالغ الأهمية، ولكن لا ندرك دائما العوامل التي تُؤثر على بصرنا.

وهناك 10 أطعمة مليئة بالعناصر الغذائية للحفاظ على صحة العين، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أشارت خبيرة التغذية الروسية فرانشيسكا ماركيتي إلى أهمية اتباع نظام غذائي غني بـ أربعة عناصر غذائية أساسية للحفاظ على صحة العينين ووظائفها على المدى الطويل، هي حمض أوميجا 3 الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وفيتامين بي 2، واللوتين، والزياكسانثين.

ولذلك نصحت بالإكثار من تناول الأطعمة الست التالية:

سمك السلمون

السردين

الماكريل

منتجات الألبان

البيض

اللحوم الخالية من الدهون

الكرنب

السبانخ

الفلفل البرتقالي

الذرة الحلوة

أوضحت ماركيتي: "توجد أحماض الدوكوساهيكسانويك في الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين وتمثل ما يصل إلى 93% من دهون أوميجا 3 في شبكية العين، وتعتمد شبكية العين بشكل كامل على المصدر الغذائي لأحماض الدوكوساهيكسانويك، لكن أجسامنا لا تستطيع إنتاج كميات كافية من هذه الدهون الحيوية، لذلك نحن نعتمد بشكل كامل على الحصول على ما يكفي من وجباتنا الغذائية".

وتابعت أن يساعد فيتامين ب 2 على الحفاظ على الرؤية الطبيعية، وتشمل مصادره منتجات الألبان، والبيض، واللحوم الخالية من الدهون، وسمك السلمون.

ولفتت إلى أن هناك ثلاثة كاروتينات توجد بشكل طبيعي في الجزء الخلفي من العين في البقعة الشبكية.

ويوجد صبغات الكاروتينات بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات، و"يعد الكرنب والسبانخ من المصادر الرئيسية للوتين. ويوفر الفلفل البرتقالي الزياكسانثين والذرة الحلوة توفر كليهما.