منها البيض.. قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين

محمد اسماعيل - القاهرة - البروتين من العناصر الغذائية التي تؤدي دورا حيويا في بناء جسم الإنسان، وإصلاح الأنسجة والحفاظ على عمل الجهاز المناعي بشكل سليم.

وأوضحت الدكتورة الروسية لودميلا فرولوفا، أخصائية أمراض الباطنية، أن مصادر البروتين الرئيسية تشمل البيض والدجاج والأسماك والبقوليات والمكسرات ومنتجات الألبان، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

وأكدت على أن البيض من أغنى المصادر بالبروتين، حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يستخدمها الجسم لبناء وإصلاح الخلايا. كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين D والحديد والزنك.

ولفتت إلى أن لحم الدجاج يعد مصدرا غنيا بالبروتين مع انخفاض نسبة الدهون، ما يجعله طعامًا مثاليًا للرياضيين والأشخاص الذين ينتهجون نمط حياة نشط. كما أنه غني بفيتامينات مجموعة B الضرورية للطاقة وعملية التمثيل الغذائي.

وبيّنت أن منتجات الألبان، مثل الزبادي والجبن وجبن القريشة، غنية أيضا بالبروتين.

وأضافت أن البقوليات والمكسرات تُعدّ من المصادر الجيدة للبروتين، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والحديد.

وأكدت أن تناول البروتين من هذه المصادر يُعزّز صحة العضلات والعظام والشعر والجلد.

وأوضحت أن البروتين عالي الجودة يُقلل الشهية ويُحسن المزاج ويساعد على التعافي من النشاط البدني.

وأشارت إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين تُسهم في تنظيم عملية التمثيل الغذائي وخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ما يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.