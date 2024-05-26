هذا ما يحدث للكوليسترول في جسمك عند تناول الفول الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الفول وجبة شعبية محببة لدى الكثيرون من الأشخاص، كما أنه مصدر جيد للبروتين، يساعد على بناء العضلات ويزيد من الشعور بالشبع، وأيضًا يتحكم في إدارة الوزن.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول طبق من الفول الحار بشكل يومي له فوائد وأضرار، والإفراط عن المعتاد في تناول أي شيء يسبب مشكلات صحية عديدة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفول غني بالألياف ويساعد على تنظيم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك ويساعد على خفض الكوليسترول بالدم.

وأكدت على أن الفول مصدر جيد للحديد الذي يعمل على نقل الأكسجين في الجسم ويمنع الإصابة بفقر الدم، كما يحتوي على فيتامين ب والكالسيوم والبوتاسيوم المفيدان لصحة القلب.

وأكدت على أن الفلفل الحار يمكن أن يساعد على تقليل التهابات الجسم، وتحسين الهضم، لكن يجب عدم الإفراط في وضعه على طبق الفول، وخصوصًا أمراض القولون والتهابات جدار المعدة، ويفضل عدم تناول هذا الطبق بشكل يومي لهم.

إضاف الخضروات الخضراء جانب طبق الفول الحار

وإذا تطلب الأمر يمكنهم إضافة السلطات جانب الطعام والخضروات الغنية بالألياف ذات الأوراق الخضراء، مثل الخس والجرجير، وغيرها من الخضروات الورقية.

تأثير تناول الفول على مستوى الكوليسترول

واختتمت خلال حديثها أن الفول له تأثير جيد على رفع مستويات الكوليسترول الجيد وخفض الضار منه، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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