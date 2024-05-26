ماذا يحدث لقلبك وضغط الدم في الطقس الحار؟.. احذر التعرض للشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع ارتفاع درجات الحرارة، يواجه الجسم تحديات للحفاظ على وظائفه الحيوية بشكل سليم، والقلب وضغط الدم من بين أهم ما يتأثر بشكل مباشر بالحرارة المرتفعة، ما يسبب مضاعفات صحية خطيرة في بعض الأحيان.

وفقا لموقع "medicalxpress"، نوضح تأثير الطقس الحار على القلب وضغط الدم.

تأثير الطقس الحار على ضغط الدم

في فصل الصيف، يواجه جسم الإنسان تحديات للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وفي محاولة الجسم للتخلص من الحرارة الزائدة، تتوسع الأوعية الدموية الموجودة بالقرب من سطح الجلد، ما يؤدي إلى تدفق المزيد من الدم إلى هذه المنطقة.

ولتعويض ذلك، يعمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وتُشكل الحرارة العالية والتعرق أيضا خطرا على صحة القلب، حيث تؤدي إلى انخفاض كمية السوائل في الجسم، ما يقلل من حجم الدم ويؤدي إلى الجفاف.

كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى توسع الأوعية الدموية، في محاولة الجسم لتبريد نفسه إلى ارتفاع ضغط الدم مؤقتا.

لذا، ينصح مرضى ضغط الدم والقلب باتباع عدة نصائح للوقاية من مخاطر الطقس الحار، وتشمل:

شرب الكثير من السوائل للبقاء رطبا.

التقليل من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة من النهار.

اتباع نظام غذائي صحي.

وضع واقي الشمس.

ارتداء قبعة عند الخروج في الهواء الطلق.

مراقبة ضغط الدم بانتظام.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء والبوتاسيوم للمساعدة في تنظيم ضغط الدم.

علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بالإجهاد الحراري، وأن جسمك لا يتكيف مع الحرارة بشكل كاف، وتشمل:

الجلد البارد والرطب.

الارتباك.

الدوخة.

زيادة سرعة نبضات القلب.

التعرق الزائد .

الصداع.

التعب.

تشنجات العضلات.

الغثيان.

تورم الذراعين أو الساقين.

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