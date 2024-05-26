يحارب أمراض القلب والسرطان.. نوع توابل يحمي كبدك وعقلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن للحبهان أن يمد جسمك بالعديد من الفوائد الصحية، لعل أبرزها محاربة أمراض القلب والسرطان، حال تضمينه في نظامك الغذائي.

الحبهان والقلب

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الحبهان قد يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوي على البوتاسيوم الضروري للتحكم في ضغط الدم.

الحبهان والسرطان

الحبهان مليء بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف.

تحمي مضادات الأكسدة الجسم من الجذور الحرة وبالتالي قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطان.

فوائد أخرى لـ الحبهان

يساعد على الهضم

الحبهان يساعد على تخفيف مشكلات مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، حيث يمكن للزيوت الأساسية الموجودة به أن تزيد من إفراز حمض الصفراء في المعدة، ما يساعد في عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الحبهان على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

يخفف من الانزعاج الناجم عن البرد والسعال

غالبًا ما يستخدم كعلاج طبيعي للسعال ونزلات البرد ومشاكل الجهاز التنفسي، حيث أن رائحة الحبهان يمكن أن تساعد في إزالة الاحتقان وتخفيف صعوبات التنفس.

الحد من التوتر

يمكن أن يكون لرائحة الحبهان المهدئة تأثير مريح على العقل والجسمن قد يساعد في تقليل التوتر والقلق، وتعزيز الصحة العقلية.

صحة الفم

يتمتع الحبهان بخصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساهم في تحسين صحة الفم، ومنع التسوس، والحد من نمو البكتيريا الضارة في الفم.

يحمي الكبد

الحبهان له خصائص إزالة السموم، وقد أظهرت دراسات مختلفة أنه قد يكون له آثار إيجابية على صحة الكبد.

في دراسة أجريت على أشخاص يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، أظهر أولئك الذين تناولوا الحبهان تحسنا في الكبد.

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