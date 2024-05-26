فاكهة تحمي من أمراض القلب والكوليسترول وضغط الدم.. احذرها في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الخوخ فاكهة صيفية قد تحمي من بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

ما تأثير الخوخ على القلب؟

الخوخ قد يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وخفض ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وفقا لموقعي "هيلث لاين" و"health".

كما يسهم في خفض ضغط الدم ويخلص الجسم من الصوديوم الزائد ويخفف التوتر في جدران الأوعية الدموية.

ويحسن أيضا من مستويات الكوليسترول، ما يقلل الإصابة بأمراض القلب.

فوائد أخرى للخوخ:

صحة الجهاز الهضمي.

دعم صحة العين.

فقدان الوزن.

حماية الجلد.

خصائص مضادة للالتهابات.

تقوية جهاز المناعة.

الوقاية من السرطان.

دعم صحة القلب.

ما الآثار الجانبية للإفراط في الخوخ؟

الخوخ يحتوي على الكربوهيدرات، لذلك إذا كنت مصابا بالسكري، فيجب الحد من تناوله بإفراط، لأنه قد يسبب ردود فعل تحسسية، وتشمل أعراض حساسية الخوخ ما يلي:

حكة أو تورم في الفم أو الحلق أو الشفاه.

القشعريرة.

مشكلات الجهاز الهضمي

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