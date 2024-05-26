مع اكتمال القمر في القوس.. حظوظ مضاعفة وبشارات سارة لـ 5 أبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع اكتمال القمر في برج القوس، تتنعم 5 أبراج فلكية بحظوظ مضاعفة وبشارات سارة في مختلف جوانب حياتهم، وذلك وفقا لخبيرة الأبراج هالة حافظ.

وأوضحت خبيرة الأبراج، خلال استضافتها في برنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة "النهار"، أن اكتمال القمر في القوس يجلب طاقة إيجابية هائلة لمواليد 5 أبراج، وهي:

برج الجوزاء، برج الأسد، برج الميزان، برج الدلو، برج الحمل.

الناحية المهنية

بعد فترة من التعب والانتظار، حان الوقت لمواليد هذه الأبراج لجني ثمار صبرهم وجهودهم، حيث لديهم حظوظ استثنائية تُمهد الطريق أمام تحقيق أحلامهم وطموحاتهم التي لطالما سعوا إليها.

الناحية المالية

يحظون بفرص جديدة للعمل أو الاستثمار، أو يحصلون على مكافأة أو زيادة في الراتب.

الناحية العاطفية

لا تقتصر حظوظ مواليد هذه الأبراج مع اكتمال القمر في برج القوس على تحقيق الأحلام المهنية والمالية فحسب، بل أيضا الجانب العاطفي، حيث تُبشرهم بفرص رائعة للارتباط أو الزواج.

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