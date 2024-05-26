تصدرت التريند بعد القبض عليها.. 8 معلومات عن البلوجر هدير عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على البلوجر هدير عبد الرازق، من داخل منزلها الموجود بإحدى الكمبوندات بالقاهرة، بتهمة نشر فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي تحرض على الفجور والفسق.

وأصبح اسمها تريند على محركات البحث على جوجل، مما أثار التساؤلات حولها، كما تصدرت قائمة المحتوى الرائج على فيسبوك.

لذا في السطور التالية إليك أبرز المعلومات عن البلوجر هدير عبد الرازق وفقًا لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

1- لديها 26 عاما، هي من مواليد 1998.

2- بدأت بلوجر لنشر فيديوهات منتجات تجميل والعناية بالبشرة والشعر، ثم تحولت بعد ذلك لعرض ملابس بطريقة ملفتة.

3- تزوجت من رجل أعمال فايز فتحي عام 2020 وكان حديث السوشيال ميديا في هذا الوقت.



4- كانت زوجة رابعة لطليقها الذي يكبر عنها 20 عامًا.

5- أنفصلت عن زوجها بسبب مشاجرات مع زيجاته.

6- بدأت تثير الجدل بظهورها مع شاب يصغرها في العمر يدعى حمدي عاشور.

7- يتابعها 82 ألف على الفيس بوك.



8- يتابعها 366 ألف على الإنستجرام.

9- يتابعها 1.2 مليون على التيك توك.

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