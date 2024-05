امرأة تعثر على شيء غير متوقع في غرفة نومها.. ماذا وجدت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أُصيبت امرأة بريطانية بحالة من الذعر والصدمة، بعد اكتشافها وجود شخص غريب يعيش في غرفتها داخل منزلها دون علمها لمدة 4 أشهر.

شاركت "كريستين شمورا" متابعيها على حسابها الشخصي بتطبيق"تيك توك"، تجربتها المخيفة التي واجهتها في منزلها، وفقا لموقعي "yourtango"، و"dailydot".

وأوضحت كريستين أنها تغادر منزلها في الساعة 4 صباحا، ولم تُعد إلا في ساعات متأخرة من الليل.

وفي يوم الحاد، كانت تقضي يومها مع والدتها وأختها وأطفالها، وعندما عادت إلى المنزل، قررت أن تأخذ قيلولة، وبينما كانت مستلقية على السرير، سمعت فجأة ضجيجا قادما من أسفل السرير.

في البداية، ظنت أنه قد يكون ناتجا عن وجود فأر، لكن بينما كانت تستعد للنوم، لاحظت شيئا غريبا أسفل سريرها، حيث رأت بنطلون جينز وجوارب سوداء، فجأة، انتابها شعور بالخوف والقلق، فصرخت على الفور وقفزت من السرير دون تردد، وهربت من المنزل واتصلت بالشرطة فورا.

وبينما كانت تنتظر وصول الشرطة، شاهدت الرجل الذي استأجرته للاهتمام بحديقة منزلها يهرب من المكان.

خلال جولة تفتيش لمنزلها مع ضابط الشرطة، اكتشفت أدلة على وجوده، بما في ذلك طبق من الخبز المحمص على المنضدة، يُعتقد أنه قد أعده بنفسه، وبعض مسكنات الألم.

وقالت كريستين، كان الرجل يتسلل إلى منزلها أثناء غيابها، ويستخدم مرحاضها ويلعب بألعاب الفيديو الخاصة بأطفالها.

وقُبض على المتهم، واكتُشف أنه بلا مأوى وعُثر بحوزته على ملابس داخلية تعود لشمورا وشقيقتها.

أعربت عن شعورها بالاشمئزاز والرعب من تصرفات هذا العامل، وانتهاك خصوصيتها بشكل صادم.

وتُطالب السلطات بتشديد الإجراءات الأمنية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، وضمان سلامة المواطنين.

@thehodgepodgeplace I have told the story before, but it took me a lot longer so here is the #SquatterStory #Squatter #StoryTime #Trauma ♬ original sound - K♥️